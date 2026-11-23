El icónico pop de los noventa se apoderó del escenario de Yo Soy de la mano de Hannie, quien dio vida a “Britney Spears” con el recordado tema “Baby One More Time”. La presentación demandó una enorme exigencia física al combinar canto y baile en simultáneo, un desafío en el que su caracterización le jugó algunas complicaciones de comodidad durante el número.

Al término de su actuación, los miembros del jurado valoraron su esfuerzo vocal y le dejaron observaciones clave para sus próximas apariciones:

Cachín destacó la estabilidad de su timbre pese a la coreografía, aunque le pidió corregir un gesto repetitivo: “Me ha encantado que has mantenido la voz de Britney en todo momento, al margen que has estado bailando. Me ha distraído un poco verte tocarte tanto el pelo y acomodarte (…) Eso sería lo único que te diría que no hagas tan seguido (…) Felicitaciones, me encantó tu presentación”.

Jely Reátegui reconoció la dificultad del número y le sugirió probar otro registro en la siguiente gala: “Bailar y cantar a la vez, además en este número icónico de Britney, es un montón (…) Te he sentido un poco nerviosa y eso te ha jugado en contra en varias cosas. Primero que la indumentaria que uses, tú tienes que sentirte cómoda (…) Regodéate más con estirar las palabras, con el acento, porque siento que eso te va a acercar más al personaje. Me gustaría verte en la siguiente con una balada, para que estés más tranquila (…) Recuerda que estás interpretando a la princesa del Pop y hay mucha responsabilidad”.

Maricarmen Marín subrayó la complejidad del personaje y la animó a seguir puliendo su interpretación: “Lo que has hecho es un montón, hay coreografía, hay movimientos, hay traslados, mantener la nota, la afinación, el ser sensual. Entonces, es un personaje complejo al que tú te has decidido imitar (…) Yo siento que no estás habitando el cien por ciento el personaje, pero tienes mucho talento, hay mucho por lo cual trabajar”.

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