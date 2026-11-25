La balada romántica tuvo un momento lleno de entrega y superación en la etapa de conciertos de Yo Soy de la mano de Bastián Chávez, quien subió al escenario para dar vida a “Cristian Castro” con el clásico “Nunca Voy a Olvidarte”. Minutos antes de su turno, se dio a conocer que el participante sufrió una delicada dolencia en la espalda, pero logró estabilizarse a tiempo gracias a la rápida asistencia del equipo del programa para cumplir con su presentación.

Tras finalizar su número, Jely Reátegui valoró el enorme esfuerzo físico que implicó sostener la postura del artista mexicano en esas condiciones y lo felicitó por sacar adelante el show: “Qué difícil lo que te ha tocado ahora, porque siempre la creación del personaje está desde la columna (…) Justo que estés mal de la espalda y que te hayan dado algo, debe ser muy doloroso. Aún así, has hecho una gran presentación, te felicito”.

Por su parte, Amy Gutiérrez coincidió en destacar su profesionalismo y el gran parecido de su timbre, aunque le dejó un consejo técnico para pulir sus notas más altas: “Se nota que tienes pasta de artista internacional. Bueno, estamos en un programa de imitación y escucho muy parecido al personaje. Sin embargo, sí siento que hay que mejorar y aligerar los agudos, que se sientan un poco más natural (…) Te felicito, sé que no es fácil. El cuerpo también canta. Aun así, lo has hecho espectacular”.

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