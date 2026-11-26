El pop rock español de Hombres G volvió al escenario de Yo Soy en una decisiva noche de sentencia de la mano de Guillermo Eyzaguirre, quien interpretó a “David Summers” con el clásico “El Ataque de las Chicas Cocodrilo”. Durante su actuación, el participante mostró una clara evolución respecto a su anterior gala y disfrutó de la puesta en escena, aunque las opiniones del jurado estuvieron marcadamente divididas.

Al término de su presentación, Cachín reconoció el rápido aprendizaje escénico del imitador pese a la irregularidad propia de la competencia: “Creo que estás entrando en una etapa donde has aprendido de qué se trata esto (…) Todavía estás en altibajos, espero que te vaya bien hoy día. Pero me sorprende tu rapidez con la que entiendes el show”.

Por su parte, Jely Reátegui destacó un puntual recurso actoral que le permitió capturar la esencia irónica del vocalista español: “Cuando hacemos un personaje, lo que importa es lo que se hace y no lo que se dice. En el texto, yo la verdad no me encuentro tan guapo, el texto dice que no te encuentras tan guapo, pero lo dijiste con picardía, con sarcasmo, sintiéndote guapo realmente, dándole contradicción y eso está bien, eso es lo que tiene este personaje”.

En contraste, Ricardo Morán lanzó una contundente crítica contra el desempeño vocal del participante, rescatando únicamente su interacción con los músicos: “Si esto ha sido mejora, cómo habrá estado el concierto que lo mandó a esta noche de sentencia. Muy bien la química con la banda, ahí ya se acabaron las cosas buenas. Tienes que tener cuidado con el timbre (…) Creo que tienes que revisar bien este video, para poder mejorar”.

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