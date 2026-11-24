El rock alternativo de los noventa cerró por todo lo alto la etapa de conciertos de Yo Soy de la mano de Gali, quien subió al escenario para dar vida a “Dolores O’Riordan” con el himno “Zombie”. Durante su actuación, la participante se lució con su depurada técnica vocal, un enorme parecido en el timbre y sutiles detalles interpretativos que cautivaron de inmediato al panel evaluador.

Tras finalizar el número, Cachín se rindió ante el nivel alcanzado por la imitadora y celebró que haya sido elegida para clausurar la noche: “Ya entiendo por qué te dejaron para el final, para cerrar con broche de oro. Realmente, gran presentación, siento que he estado escuchando a la cantante original. Felicitaciones”.

Por su parte, Jely Reátegui resaltó su sensibilidad artística y la animó a confiar plenamente en sus capacidades desde el primer segundo: “Yo creo que tu mayor fortaleza es tu sensibilidad y vulnerabilidad (…) Se nota que eres muy técnica, muy rigurosa contigo también, pero eres muy sensible y vulnerable y te da miedo. Cuando entiendas que tu vulnerabilidad es tu mayor fortaleza como la de este personaje, esto va a explotar. Esto lo digo porque claro da miedo, técnicamente salirte del tono al principio, porque estás haciéndolo bajito para cuidarte. Pero tienes que mandarte con todo y confiar en lo que tienes, porque eres muy buena”.

Finalmente, Maricarmen Marín aplaudió el crecimiento de su seguridad escénica y destacó uno de los recursos vocales más complejos de la recordada vocalista de The Cranberries: “Lo lindo de la competencia es siempre ver cómo cada uno va creciendo esa seguridad y se va afianzando, perdiendo el miedo para que pueda salir todo ese potencial que tienes, que lo has demostrado aquí en este escenario. Lo que más me ha sorprendido de tu imitación es que la original tiene una distorsión muy controlada, que parece como si tuviera un efecto, y no es su voz y tú lo estás haciendo de forma natural”.

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