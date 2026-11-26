El reguetón old school encendió por completo la gala de Yo Soy de la mano de DNP, El Demente Musical, quien subió al escenario para dar vida a “Don Chezina” con el explosivo clásico “Tra Tra Tra”. Durante su actuación, el imitador ofreció un arrollador espectáculo que puso a bailar al público, conductores y miembros del jurado de principio a fin.

Al término de su presentación, Jely Reátegui destacó la riqueza interpretativa y el parecido vocal logrado dentro de un género exigente: “A pesar de tanto tra tra tra, ha habido matices y eso está chévere, porque esto es una canción que puede ser lo mismo, pero ha habido diferentes intenciones a lo largo del tratratraeo. Tienes un flow increíble. Creo que has hecho tuya la canción, el timbre está igual”.

Por su parte, Cachín quedó tan contagiado por el ritmo del tema que, al intentar dar su devolución, terminó entonando la canción del artista puertorriqueño y haciendo bailar tanto al participante como a Franco Cabrera en un divertido momento en vivo.

Finalmente, Ricardo Morán cuestionó abiertamente que el concursante haya llegado a la instancia de eliminación dado el alto nivel de su imitación: “¿Por qué estás tú en noche de sentencia? Si eres tan parecido. Ojo que esto también tiene un tono, también hay una posibilidad de desafinarlo y no lo has hecho”.

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