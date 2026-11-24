El reguetón clásico hizo vibrar la etapa de conciertos de Yo Soy de la mano de DNP, quien subió al escenario en la piel de “Don Chezina” con el tema “Chezidón”. Durante su actuación, el participante desplegó el ritmo, la musicalidad y la actitud arrolladora del género urbano, proyectando gran seguridad de principio a fin.

Al finalizar su presentación, Cachín no ocultó su entusiasmo por el crecimiento artístico del imitador y pidió una ovación para él: “Te veo en tal evolución, en tal nivel, haciendo esta imitación, que realmente me emociona”.

Por su parte, Jely Reátegui destacó su rápida reacción ante un breve olvido en la letra y le sugirió un ajuste en su registro: “Ha habido frases, donde se te ha ido, has perdido la letra, pero has logrado entrar a ritmo de nuevo. Eres un gran rapero, un gran cantante. Hay que oscurecer un poquito más el timbre para que se acerque mucho más (…) Pero ha estado muy bien”.

Finalmente, Maricarmen Marín le brindó una recomendación técnica clave para cuidar su voz durante las próximas galas: “Es totalmente nasal, hay que discernir bien entre buscar el color sin confundirlo con gritar (…) Eso no ha pasado, pero te lo menciono para que sigas en este camino de la competencia, buscando esa naturalidad sin malograr tu garganta”.

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