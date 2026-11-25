El romanticismo de antaño envolvió la etapa de conciertos de Yo Soy de la mano de José Luis Elías, quien subió al escenario en la piel de “Eduardo Franco” para interpretar el inolvidable tema “Te Lo Pido De Rodillas”. Durante su actuación, el participante apostó por una entrega sentida y sobria que logró transportar al público a la época dorada de Los Iracundos, provocando una profunda emoción en Amy Gutiérrez.

Tras finalizar su presentación, Cachín se rindió ante la fidelidad vocal, física y actoral del imitador, otorgándole la máxima calificación: “Me trasladaste a esta parte romántica. Cuando antes las cosas se pensaban, se escribían, se mandaban una carta (…) Escuchaba esto y has logrado hacer una entrega en acting, en voz, en timbre, físicamente perfecta. Diez puntos”.

Por su parte, Jely Reátegui valoró la capacidad del participante para transmitir emociones con gestos sutiles y lo invitó a seguir profundizando en la conexión interna con la letra: “Estos personajes aparentemente no hacen mucho, pero comunican un montón con poquito (…) Creería que lo que tienes que trabajar a partir de ahora es empezar a interpretar desde un lugar más honesto, no pensando, sintiendo”.

Finalmente, Amy Gutiérrez compartió el vínculo familiar que la hizo conmoverse durante el número y le dejó un puntual consejo para apropiarse aún más del personaje: “Me he emocionado mucho con tu presentación. Mi papá escucha mucho a Eduardo Franco. Así que yo conecté y creo que eso es positivo. Te sentí con esa carga emocional de la que habla Jely (…) Yo mejoraría mucho en el tema de apropiarse más del personaje y que lo interiorices más (…) Detalles, porque esta noche a mí me ha gustado un montón tu presentación”.

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