El pop ochentero y el exigente desafío de cantar mientras se baila llegaron a la etapa de conciertos de Yo Soy de la mano de Leona Fénix, quien subió al escenario para dar vida a “Madonna” con el icónico éxito “Like a Virgin”. Durante su actuación, la participante desplegó un gran esfuerzo físico para replicar los movimientos de la estrella estadounidense, aunque no logró escapar de las severas observaciones del jurado.

Al término de su presentación, Jely Reátegui reconoció que la imitadora salió de su zona de confort respecto a etapas anteriores, pero le exigió proyectar mucha más actitud y desparpajo: “Saliendo de tu comodidad, has hecho algo distinto a tus audiciones. Pero ahora, hay que incorporar más cancha, más conchudez, expresar más con los ojos. Si te sientes un poco insegura, no importa. Usar todo lo que tengas a tu favor, para burlarte, para sacar la garra, el sarcasmo, la sensualidad”.

En la misma línea, Amy Gutiérrez fue enfática al señalar dos debilidades clave que afectaron el resultado final de su imitación: “Hay que mejorar muchísimo la seguridad que proyecta Madonna (…) También siento que hay que mejorar mucho el control vocal, porque de la mitad para adelante, sentí un poco agitada tu voz”.

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