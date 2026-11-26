El pop romántico italiano regresó al escenario de Yo Soy de la mano de Víctor Luna, quien subió a la tarima para dar vida a “Eros Ramazzotti” con el inolvidable tema “La Cosa Más Bella”. Durante su actuación, el participante se esforzó por ofrecer un espectáculo a la altura del cantautor europeo y evidenció una notoria mejoría respecto a su gala anterior.

Al término de su presentación, Jely Reátegui celebró el avance técnico en su registro y pronunciación, dejándole un consejo sobre su desplazamiento escénico: “Mejor que la presentación anterior. La nasalidad mucho mejor integrada, hay que todavía darle más profundidad a la mirada (…) El acento muy bien, la parte del italiano muy bien (…) Darle intención a los traslados, te va a servir para que no parezca que estás divagando y estás caminando con el propósito de la letra de esta canción”.

Por su parte, Cachín respaldó su desempeño sobre el escenario, aunque le pidió sostener de manera constante la conexión demostrada en su debut: “Creo que debes mantener esa comunicación que tuviste más en la primera presentación, ahora por ratitos apareció. Pero nada, no tengo nada más que decirte que mucha suerte”.

En contraste, Ricardo Morán no se guardó nada al describir el desgaste vocal del imitador durante los momentos más altos del tema, rescatando únicamente su apertura y cierre: “Se sintió como que subiste al Huaynapicchu, porque llegaste hasta arriba de la canción, habías perdido el timbre y casi la afinación de la canción (…) Tiene unos matices muy bonitos, pero no ha salido tan bien (…) Gran inicio, gran final y al medio, cosas que corregir”.

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