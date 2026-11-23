La etapa de conciertos arrancó con fuerza en Yo Soy gracias a Gonzalo Tapia, quien subió al escenario en la piel de “Fito Páez” para interpretar el clásico “Mariposa Tecknicolor”. Durante su presentación, el participante demostró un sólido manejo escénico e incorporó gestos característicos del cantautor argentino, convenciendo desde el primer minuto al panel evaluador.

Tras finalizar su número, los jueces destacaron el crecimiento del imitador luego de su preparación con los entrenadores:

Cachín resaltó su progreso y lo animó a apropiarse aún más del escenario: “Qué tal cambio que he sentido en ti, después de pasar por los coaches (…) Quisiera que siempre la hagas tuya la canción, como la hace Fito (…) Eso creo que te va a ir saliendo (…) Hazlo más tuyo (…) Felicitaciones, yo creo en ti”.

Jely Reátegui celebró el inicio de la gala y le dejó un consejo vocal: “Qué buena manera de empezar la temporada de conciertos (…) Las inflexiones del en vivo las has hecho muy bien. Podrías relajar un poco más el canto, para que los agudos estén menos tensos (…) ¡Muy buena presentación!”.

Maricarmen Marín elogió su entrega y afinación, señalando un detalle puntual por pulir: “Me he quedado sorprendida con tu energía, poco vibrato, perfecto como el original. Fito privilegia siempre la expresividad, lo has hecho siempre así (…) Yo creo que aquí hay que trabajar un poco más ese acento para darle naturalidad (…) Vas por buen camino, sé que te va a ir súper bien”.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 9:20 p.m!