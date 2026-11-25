La música andina y el sentimiento del folclore peruano estremecieron el escenario de Yo Soy de la mano de Maricielo del Perú, quien dio vida a “Flor Pucarina” con el recordado tema “Ayrampito”. Durante su actuación, la participante logró conmover a todos en el set gracias a su imponente presencia escénica y entrega interpretativa, desatando una lluvia de halagos por parte del panel evaluador.

Tras finalizar su número, Cachín se mostró visiblemente emocionado por la puesta en escena y resaltó la riqueza cultural reflejada en su presentación: “Qué lindo, todo tu vestuario, todo el arte. Por eso, los extranjeros vienen tanto al Perú. Por todos lados, Costa, Sierra y Selva, tenemos una gran cantidad de arte y artistas como tú”.

Por su parte, Jely Reátegui celebró el magnetismo de la imitadora sobre las tablas, aunque le sugirió añadir un matiz más visceral propio de la cantante huancaína: “Tú tienes una energía muy magnética y muy elegante, muy particular y hermosa. A esa elegancia, hay que oscurecerla un poco más y meterle un poco más de rebeldía y víscera que tiene Flor Pucarina”.

Finalmente, Amy Gutiérrez no escatimó en elogios ante el nivel artístico demostrado por la participante y destacó su proyección en la música nacional: “Se nota que tienes experiencia en el escenario. Para mí, ahorita, la posible sucesora de Flor Pucarina. A mí me ha encantado, impecable (…) Me has emocionado con tu actuación de esta noche”.

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