El sabor de la salsa clásica se adueñó de la etapa de conciertos de Yo Soy de la mano de Hans Roi, quien subió al escenario para imitar a “Frankie Ruiz” con el recordado éxito “Tú con él”. Durante su actuación, el participante demostró un gran parecido en el timbre vocal y en el swing característico del tema, aunque los jueces aprovecharon su devolución para señalarle oportunidades de mejora en el goce escénico.

Al término del número, Maricarmen Marín destacó la naturalidad de su interpretación y lo animó a arriesgar un poco más con el ritmo: “Frankie Ruiz tiene una manera extraordinaria de jugar con el ritmo. Por ahí, si te atreves a hacerlo un poquito más (…) Su voz se amalgama muy bien con la percusión y con el tempo de la salsa. Lo estás haciendo muy bien. No te he sentido exagerado. Lo he sentido muy natural y eso a veces es muy complicado para personajes que no tienen tanto histrionismo”.

En la misma línea, Jely Reátegui coincidió en la necesidad de afianzar la cadencia y reflejar el disfrute en todo su cuerpo: “Hay que entrenar más el tempo para darle sabor. Otra cosa que te voy a decir es que te permitas sentir placer, que el disfrute no solo está en tu cabeza, sino en el cuerpo. Está un poquito serio”.

Por su parte, Cachín reconoció que el imitador estuvo a la altura de uno de sus cantantes favoritos y resaltó que los primeros participantes de esta nueva etapa de conciertos han inaugurado la ronda de manera excelente.

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