La fuerza escénica y el drama interpretativo se adueñaron del escenario de Yo Soy de la mano de Missa Herrera, quien dio vida a “Gloria Trevi” con el himno “Todos me miran”. Durante su presentación, la participante demostró una extraordinaria actitud y entrega total en la piel de la artista mexicana, conquistando al público desde el primer acorde hasta el cierre de su número.

Tras finalizar su actuación, Cachín fue el primero en rendirse ante su compromiso artístico y disciplina: “Maravillosa presentación, gran final, se nota tu disciplina, se nota tu entrega. Si hay alguien que tiene el 250% de entrega eres tú en el escenario y el resultado es lo que hemos visto ahora”.

Por su parte, Jely Reátegui destacó su evolución tras trabajar con los entrenadores y valoró el peso actoral de su propuesta: “Esta chica tiene que entrar, porque es un show y de eso también se trata este programa, de lo actoral, de la entrega. Tomártelo tan en serio, que empiezas a mejorar, evolucionar con los profesores, ha mejorado muchísimo tu parte vocal. Hay que ampliar todavía más la tesitura (…) Hermosa tu representación, te felicito, gran primera presentación”.

Finalmente, Maricarmen Marín aplaudió su imponente presencia y flexibilidad, animándola a seguir afinando el timbre vocal del personaje: “Qué tal energía, yo he visto una energía en el escenario, con una seguridad, con una flexibilidad, con una fuerza. He visto a Missa, realmente eres imponente (…) Siento que falta todavía trabajar en lo vocal, el color de la voz (…) Veo que eres muy disciplinada (…) Me he quedado sorprendida con tu talento”.

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