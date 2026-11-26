El pop rock mexicano y el despliegue teatral volvieron a encender el escenario de Yo Soy de la mano de Missa Herrera, quien subió a la tarima para dar vida a “Gloria Trevi” con el recordado tema “Con Los Ojos Cerrados”. Durante su actuación, la participante volvió a destacar por su arrolladora entrega escénica, aunque tropezó en el plano vocal tanto en la técnica como en la similitud con la cantante mexicana.

Al término de su presentación, Jely Reátegui elogió la fuerza visual y el dominio corporal de la imitadora, pero le recordó que aún tiene una tarea pendiente con su registro: “Eres un showsazo de verdad, me quedo pegada viéndote, eres muy magnética, el manejo escénico y tu consciencia corporal es alucinante (…) Todavía a nivel vocal, hay chamba por hacer, el timbre no se parece por ratos, hay algunas desafinaciones, pero me encanta verte, me parece que eres fabulosa”.

En esa misma línea, Ricardo Morán reconoció todas sus virtudes artísticas sobre las tablas, aunque lanzó una dura reflexión sobre el peso que tiene la imitación vocal en la competencia: “Tú tienes todo lo que una participante debería tener en términos de presencia, energía, dedicación, chamba, precisión, manejo de tu cuerpo, manejo de la mirada. Entiendes, el escenario es tu lugar. Pero tenemos un problema y ese problema tiene que ver con la voz (…) Tenemos que hacernos la pregunta, cómo decimos que sí, cuando el show es bueno pero no se parece la voz”.

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