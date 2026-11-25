Yo Soy Conciertos 2026: “Joaquín Sabina” cierra la noche con broche de oro al ritmo de “Y Nos Dieron Las Diez”
La trova y la poesía española cerraron por todo lo alto una nueva gala de conciertos de Yo Soy de la mano de Hugo Espinoza, quien subió al escenario para dar vida a “Joaquín Sabina” con el clásico “Y Nos Dieron Las Diez”. Durante su actuación, el participante se lució por el gran parecido en su timbre de voz y su solvente interpretación, cosechando los elogios del jurado junto a observaciones específicas para seguir perfeccionando su personaje.
Tras finalizar su número, Cachín resaltó su capacidad para atrapar al público desde la sobriedad y el oficio narrativo: “Muy bien contada la historia, sin hacer mucho, sentadito, mantienes una conexión con todos, con tu forma de cantar, tu forma de contar la historia. Te felicito, buena presentación”.
Por su parte, Amy Gutiérrez celebró que haya clausurado la jornada y elogió tanto su acento como su registro vocal, dejándole una sugerencia sobre su gestualidad: “Qué bonito final (…) Tu presentación para cerrar con broche de oro. Me gustó mucho el acento español presente (…) Tu voz es casi perfecta para la imitación (…) La sonrisa tierna, traviesa, quizá un poquito utilizarlo más en tu presentación, porque de la mitad en adelante sí lo utilizaste, pero toda la primera parte, también incorporarlo”.
Finalmente, Jely Reátegui le brindó un consejo técnico para resolver algunas notas finales mediante los recursos expresivos del cantautor: “Hay finales que se destemplaban un poco. Ahí creo que podrías aprovechar en utilizar la poesía y la narración para ir sorteando unas cosas (…) Pero me ha gustado tu presentación, felicitaciones”.
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