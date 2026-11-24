El canto lírico y el sentimiento se apoderaron del escenario de Yo Soy de la mano de Diego Alonso, quien asumió el reto de interpretar a “Juan Diego Flórez” con el clásico bolero “Contigo en la Distancia”. Durante su presentación, el participante demostró un notable dominio técnico y cuidó cada matiz vocal, dejando maravillados y sorprendidos a los miembros del panel evaluador.

Tras finalizar su actuación, Jely Reátegui destacó su compromiso emocional con la letra y le recomendó cuidar su salud vocal para mantenerse firme en la competencia: “Creo que has disfrutado de tu presentación y sabes que lo has hecho bien, porque terminó la canción y fue como ah qué bien (…) Has estado muy comprometido emocionalmente, has matizado muy bien, no solo en lo vocal, sino también emocionalmente interpretando la letra. Ten cuidado con que las notas graves pierda un poco el brillo (…) Cuida tus cuerdas vocales (…) Mantente saludable en esta competencia, porque te queremos acá mucho rato”.

Por su parte, Cachín confesó su grata sorpresa ante la entrega del imitador y el sentimiento que imprimió en cada verso: “Me ha sorprendido, porque todo lo que pueda esperarse que no funcionará, funcionó. Porque has cantado realmente desde el fondo de tu corazón, interpretando y sintiendo la canción”.

En contraste, Maricarmen Marín señaló un aspecto técnico puntual en el que deberá trabajar para acercarse aún más al tenor peruano: “El original lo siento más adulto, a ti te siento más joven, más ligero, con otro peso vocal. Eso en la imitación, podría ser una barrera que con mucha técnica, tendrías que lograr”.

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