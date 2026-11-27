El indie rock neoyorquino y el espíritu de The Strokes encendieron el escenario de Yo Soy de la mano de Joaquín Rodríguez, quien subió a la tarima para dar vida a “Julian Casablancas” con el icónico tema “Last Nite”. Durante su actuación, el imitador se lució gracias a su notable similitud vocal y la característica actitud displicente del vocalista estadounidense, cosechando una entusiasta devolución del jurado.

Al término de su presentación, Cachín celebró la metamorfosis inmediata del participante al tomar el micrófono y adoptar la postura despreocupada del personaje: “Empiezas a cantar y te transformas. Como que todo te llega al @#$%&*! Me ha gustado mucho, de verdad, que te felicito”.

Por su parte, Jely Reátegui quedó tan cautivada por su desempeño que manifestó su deseo de verlo tocar en vivo junto a su proyecto musical propio —permitiéndole promocionar su banda en el set— y le recomendó conectar desde un impulso más visceral: “Que salga de una motivación real y que no sea actuado. Entonces, quitar la racionalidad y meter un poco más de víscera, de estómago, de rabia, de rebeldía, que creo que es lo que le falta al personaje”.

Finalmente, Ricardo Morán elogió el dominio escénico y la exactitud rítmica del concursante, aunque le aconsejó moderar la aspereza vocal para mantener la fidelidad del timbre: “El escenario es tu lugar, eres un muy buen cantante y creo que vas a tener una linda carrera. Sobre todo, me impresiona que parece que tienes un metrónomo en la cabeza. Ha habido varios momentos en la canción que no son sencillos de llevar el tiempo, en particular, hay un momento en que la banda para y tú vuelves a entrar junto con la banda (…) Julián Casablancas no tiene tanto raspado como tú le has metido y de hecho, en las partes raspadas, es donde menos se parece tu voz”.

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