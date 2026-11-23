Una noche de ensueño se vivió en la etapa de conciertos de Yo Soy gracias a Brayon Chávez, quien se lució en la piel de “Luis Miguel” con el icónico tema “Entrégate”. Desde el primer instante, el participante evidenció su sólida preparación previa y entregó una actuación impecable que cautivó por completo al panel evaluador.

Tras finalizar su presentación, Jely Reátegui destacó la humildad del imitador para seguir puliendo su trabajo junto a los entrenadores del programa: “Es un placer tenerte acá. Más chévere me parece es tú teniendo alguna experiencia, has venido y con mucha humildad también estás tomando referencias y aprendizajes de los maestros de aquí y has enriquecido tu imitación, sobre todo a nivel actoral (…) Suavizar un poco los graves, también te ayudaría en una siguiente, pero ha sido increíble”.

Por su parte, Maricarmen Marín se rindió ante el nivel de detalle y compromiso escénico demostrado dentro y fuera de cámaras: “Está muy bien logrado (…) no solamente en lo vocal, sino en sus gestos, en su mirada, en su media sonrisa, en la expresividad. Has trabajado muy bien los matices (…) Yo ya veo un personaje muy bien trabajado y logrado (…) Él está en personaje desde ahorita, no lo están ponchando y sigue en personaje (…) Qué buen programa Yo Soy”.

Finalmente, Cachín se sumó a las felicitaciones y le dejó una única recomendación: mantener el acento mexicano en todo momento y evitar que se filtre el acento chileno, incluso durante las entrevistas previas con Alicia antes de subir al escenario.

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