El pop ochentero y los grandes clásicos de la música internacional volvieron al escenario de Yo Soy de la mano de Leona Fénix, quien subió a la tarima para dar vida a “Madonna” con el icónico tema “Material Girl”. Durante su actuación, la imitadora buscó estar a la altura de la leyenda estadounidense, cosechando una devolución en la que el jurado equilibró leves avances con exigentes apuntes actorales y vocales.

Al término de su presentación, Jely Reátegui reconoció una ligera evolución frente a su anterior aparición, pero señaló que el nerviosismo sigue frenando el desparpajo propio del personaje: “Creo que esta presentación ha estado un poco mejor que la anterior. Pero el problema principal creo que radica en tu tensión. Te veo asustada, te veo tensa y eso no nos está permitiendo ver una Madonna que disfruta, con desfachatez, con más rebeldía, con más conchudez. Todavía hay que seguir trabajando en lo actoral”.

Por su parte, Ricardo Morán contextualizó la temple y resiliencia de la artista en aquella época para exigirle mayor dominio escénico y precisión vocal: “Creo que el principal error está en subestimar a Madonna. Ella en esta etapa, había pasado por muchísimas reinvenciones. Había tocado fondo, había vivido en un departamento chiquito que le reventaron la puerta y le robaron los teclados (…) Siento que hay que estar a esta altura (…) Si bien el timbre ha estado por momentos bastante similar, ha habido problemas de afinación y he sentido que todo te superaba (…) Eso no puede ocurrir, Madonna debe estar por encima de todo”.

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