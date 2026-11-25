Tras las presentaciones de los ocho imitadores de esta nueva noche de conciertos en Yo Soy, el jurado dio a conocer su veredicto y reveló quiénes son los tres participantes que se van a sentencia, con posibilidad de quedar eliminados de la competencia, y los cinco que continúan en carrera dentro de la competencia.

Los participantes que se salvaron de la sentencia fueron los imitadores de:

Cristian Castro

Pau Donés

Flor Pucarina

Joaquín Sabina

Eduardo Franco

En cambio, los que terminaron en sentencia fueron los imitadores de:

Madonna

Nathy Peluso

Reyli Barba

Estos tres últimos participantes tendrán que competir en la noche de sentencia por salvarse de la eliminación de la competencia.

¿Quién logrará mantenerse en carrera tras la noche de sentencia? No te pierdas una nueva edición de Yo Soy para descubrirlo.

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