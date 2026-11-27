El rock argentino y el espíritu irreverente de Los Abuelos de la Nada encendieron el escenario de Yo Soy de la mano de Diego Sáenz, quien subió a la tarima para dar vida a “Miguel Abuelo” con el recordado clásico “Cosas Mías”. Durante su actuación, el imitador maravilló a los asistentes gracias a su desbordante actitud y entrega energética, cosechando los aplausos del jurado junto a puntuales observaciones para canalizar su intensidad.

Tras finalizar su número, Cachín celebró el notable progreso del participante desde su última aparición y elogió su fidelidad vocal y corporal: “Ha sido maravillosa tu presentación, gran arranque de esta etapa. Si ya tenías el personaje bastante logrado, hoy he visto un gran avance, mucho más que el que vi la última vez. Felicitaciones, tienes el timbre, el movimiento corporal”.

Por su parte, Jely Reátegui destacó la conexión absoluta del concursante con la audiencia y la banda, aunque le sugirió moderar su ímpetu para no perder exactitud: “Creo que el exceso de energía hizo que te atropelles un poquito y en general, cuidar el desborde, porque hace que pierdas un poco de precisión (…) Interpretación muy bien, timbre muy bien, la conexión con el público increíble, con tus músicos también, entrega 100%”.

Finalmente, Ricardo Morán respaldó la base de su imitación, pero le aconsejó evitar excesos que saturen la puesta en escena: “Es como haber visto ocho canciones superpuestas una al lado de la otra. Estás haciendo un buen trabajo (…) Irte al quinto cambio del automóvil era innecesario (…) Estás haciéndolo bien, solo no te vuelvas loco”.

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