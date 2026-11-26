El pop dramático con sello urbano volvió al escenario de Yo Soy de la mano de Mary Peluso, quien dio vida a “Nathy Peluso” con su versión de “Vivir Así es Morir de Amor”. Durante su actuación, la imitadora intentó plasmar las indicaciones recibidas en su gala anterior, pero el jurado coincidió en que aún debe potenciar su desparpajo sobre la tarima.

Al término de su presentación, Jely Reátegui reconoció un avance en la textura de su voz, aunque le pidió romper sus propias barreras expresivas para alcanzar la magnitud de la artista argentina: “Has oscurecido el timbre como te pedimos, pero todavía hace falta más trabajo. Hace falta que todo lo hagas todavía más grande. Es una Nathy Peluso muy tímida y Nathy Peluso es todo lo contrario a una persona tímida. Creo que tu energía es un poco más chiquita y eso hay que empezar a romper cosas tuyas, para explotar y volar”.

En esa misma línea, Cachín la animó a dejar atrás cualquier reserva y abrazar por completo la actitud provocadora del personaje: “Necesito que te sacudas el polvo, así como se dice, que te mandes con todo. Seas irreverente, seas transgresora, sexi (…) y vas a encontrar a esa Nathy Peluso que nos falta”.

Finalmente, Ricardo Morán comparó la actuación con una comida falta de sazón y le exigió perder el temor frente a las cámaras y los asistentes: “Es un plato sin aderezo y necesitamos que lo tenga. Tiene que ganar fuerza, tiene que ganar sensualidad, tienes que mirar al público (…) Es como si tuvieras miedo y Nathy Peluso es todo menos miedo”.

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