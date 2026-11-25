El flow urbano y la actitud arrolladora se apoderaron del escenario de Yo Soy de la mano de Mary Peluso, quien dio vida a “Nathy Peluso” con el explosivo tema “BZRP Music Sessions Vol 36/66”. Durante su actuación, la imitadora lo entregó todo frente al micrófono y evidenció cuánto disfrutó encarnar a la artista argentina, aunque el panel evaluador aprovechó la devolución para señalarle puntuales aspectos por pulir.

Al término de su presentación, Cachín resaltó sus momentos de coquetería escénica, pero le pidió no perder esa energía en ningún pasaje de la canción: “Has sentido, me imagino, en momentos, que has sido sensual o sexy como ella. Yo creo que puedes más (…) Se siente que te acuerdas que tienes que ser sexy y después te olvidas. Tienes que serlo en todo momento (…) Trata de no soltar y ser Nathy Peluso en todo momento”.

Por su parte, Jely Reátegui le recomendó una rutina física específica para potenciar la amplitud y el desparpajo de sus movimientos sobre la tarima: “Creo que te va a ayudar trabajar y fortalecer el suelo pélvico y hacer ejercicios de flexibilidad de columna. Para dar movimientos más ondulantes, más grandes. Con Nathy Peluso, todo es más grande, más trasgresor”.

Finalmente, Amy Gutiérrez celebró un acierto vocal muy característico de la cantante y la animó a seguir puliendo los detalles marcados por sus compañeros: “Me gusta que hayas trabajado en su español medio masticado. Me encantó, yo creo que vas por buen camino, hay que mejorar todas esas cosas”.

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