La salsa brava y el sabor caribeño encendieron la pista de Yo Soy de la mano de Víctor Correa, quien subió al escenario para dar vida a “Óscar D’ León” con el inmortal clásico “Llorarás”. Durante su actuación, el imitador destacó por su carisma para animar a los asistentes y ponerlos a bailar, aunque el jurado le dejó puntuales observaciones técnicas y corporales por afinar.

Tras finalizar su número, Cachín resaltó la alegría musical del participante, pero le advirtió que pierde el registro del cantante venezolano al improvisar y le recomendó pulir su movimiento escénico: “En el soneo, se te dispara la voz y ahí te sale otra voz, no te sale la de Óscar D’ León. Te sale el sonido rico, pero ya no es Óscar D’ León. Lo último, maestro, métase a clase de baile sabroso. Óscar D’ León no baila así”.

Por su parte, Jely Reátegui celebró el notable progreso interpretativo del concursante respecto a su gala anterior, señalando únicamente un desliz en la introducción hablada: “Hoy he visto por fin humanidad en Óscar D’ León. Eso quiere decir que has trabajado a nivel actoral y has mejorado muchísimo. Cuidado con la voz hablada al inicio, porque perdió el acento (…) Los graves son donde mejor se parecen, donde más se acercan”.

Finalmente, Ricardo Morán felicitó el temple y el equilibrio escénico del imitador frente al desborde visto en otros competidores, sumando sugerencias sobre el peso de su voz: “No has estado tan desbordado como han estado los anteriores participantes y eso lo felicito, creo que tiene que ver con la edad. Me preocupa la voz hablada. Si vas a hablar tanto, nos vamos a dar cuenta cuando no se parece. Al timbre, le daría un poco más de peso en la voz, sumado a todas las recomendaciones que te han dado mis compañeros”.

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