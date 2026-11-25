El rock latino y la esencia de Jarabe de Palo se apoderaron del escenario de Yo Soy de la mano de Alfie, quien subió al escenario en la piel de “Pau Donés” para interpretar el icónico tema “La Flaca”. Durante su actuación, el participante buscó transmitir la vibra relajada y cálida del recordado cantautor español, recibiendo una entusiasta devolución por parte del jurado.

Al término de su presentación, Amy Gutiérrez quedó impresionada por la fidelidad de su registro vocal, aunque le pidió trabajar un poco más en su proyección escénica: “La imitación, la voz está casi perfecta. Ahí sí, no tengo mucho que decirte. La nasalidad, cómo pronuncia las frases, la voz grave. Pero sí mejoraría un poco la conexión que estás teniendo y lo que estás proyectando en el escenario”.

Por su parte, Cachín destacó la naturalidad con la que encaja en el rol y elogió la claridad de su dicción: “El personaje te encontró a ti. Te sale increíble (…) Tengo que felicitar también tu pronunciación (…) He escuchado la letra perfecta, bien pronunciada”.

Finalmente, Jely Reátegui rescató un espontáneo momento de complicidad con el público y lo animó a mantener esa frescura durante todo el espectáculo: “A mí sí me pareció que hubo una buena conexión al inicio, por ejemplo, empezaron con las palmas la gente y hubo un momento que te dio risa y lo evidenciaste, eso fue chévere. De ese tipo de detalles, toda la presentación, para que el personaje esté vivo en todo momento”.

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