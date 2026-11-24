La alegría de la música ranchera se hizo presente en la etapa de conciertos de Yo Soy gracias a Santiago Naranjo, quien subió al escenario para imitar a “Pedro Fernández” con el recordado tema “Yo No Fui”. Durante su actuación, el participante desplegó la picardía característica del artista mexicano y logró convencer desde el primer instante al jurado con un sólido desempeño vocal y escénico.

Tras finalizar su número, Jely Reátegui destacó una particular similitud física que favorece su registro y lo animó a explotar aún más su lado humorístico: “Quiero decir que la estructura ósea de tu cabeza es muy similar a la de Pedro Fernández. Eso quiere decir que el timbre puede salir muy exacto. Creo que estás muy bien con el timbre, puedes relajar un poquito más, para que la proyección sea más clara. En cuanto a lo actoral, puedes explotar un poco más en la picardía, en el sentido del humor (…) Pero, me ha encantado, felicitaciones”.

Por su parte, Cachín le dejó un consejo actoral muy puntual para equilibrar su expresión facial durante el baile: “Acuérdate de ser gran cantante, es galán de telenovelas. Entonces, tiene una seriedad por momentos que baila y mira serio, porque así es el galán. Eso no lo pierdas, siempre tenlo presente, que no todo el rato tiene que estar pelando los dientes, porque le quita un poco de peso”.

Finalmente, Maricarmen Marín no ocultó su asombro ante el nivel alcanzado por el imitador y lo calificó como uno de los mejores que ha visto en el programa: “Qué buena sorpresa tener un participante tan completo, muy cerca al original. Siempre recuerda el poder matizar, creo que el trabajar el acento te va ayudar a acercarte al personaje (…) Yo creo que es la primera vez que he visto a un Pedro Fernández más completo. Utiliza todo lo positivo y adelante”.

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