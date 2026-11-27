El groove metal y la fuerza de Pantera hicieron vibrar el escenario de Yo Soy de la mano de Diego Solís, quien subió a la tarima para dar vida a “Phil Anselmo” con el icónico tema “Walk”. Durante su actuación, el imitador maravilló a los asistentes gracias a su entrega total y potencia vocal, cosechando una entusiasta devolución del jurado junto a un puntual apunte sobre el rigor de su personaje.

Al término de su presentación, Jely Reátegui felicitó tanto al participante como a los músicos que lo acompañaron por su notable acoplamiento, técnica y similitud vocal, recomendándole únicamente soltar más el cuerpo: “Se nota que vienen haciendo esto desde hace tiempo. Se compenetran muy bien, hay mucha comunicación. Cantas increíble, tienes mucha técnica, el timbre está muy parecido, entregadísimo. Te diría que hay cosas que pasan por la cabeza, que hay que aterrizarlas al cuerpo y para que el cuerpo empiece a comunicar, sin actuarlo tanto”.

Por su parte, Cachín se mostró visiblemente asombrado por la contundencia del espectáculo, calificó la actuación como una gran presentación y manifestó su entusiasmo por asistir a un concierto en vivo de su agrupación.

Finalmente, Ricardo Morán demostró su atención al más mínimo detalle al cuestionar una improvisación en inglés que el concursante lanzó durante el número por considerarla ajena al cantante estadounidense: “Por más que lo digas en inglés, a mí no se me va a pasar: ‘Let’s hear for metal from national TV’. ¿De qué referencia de Pantera es eso? Eso no lo hubiera dicho Phil Anselmo en televisión nacional en el Perú. No es incorrecto, pero no lo hubiera dicho”.

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