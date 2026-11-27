El rock nacional y la energía de Río se apoderaron del escenario de Yo Soy de la mano de Roberto Caycho, quien subió a la tarima para dar vida a “Pocho Prieto” con el himno generacional “La Universidad”. Durante su actuación, el imitador desató la euforia del público al hacerlo poguear en más de una ocasión, ganándose los aplausos del jurado pese a recibir puntuales observaciones técnicas por afinar.

Al término de su presentación, Cachín resaltó la similitud integral del participante y su dominio tanto en la guitarra como en la interacción con la audiencia, aunque notó intermitencias en su registro: “Tienes la otra parte que algunos otros participantes no tienen, que es el parecido. Siento que por ratos sí tienes el timbre y por ratos no (…) Pero el todo es lo que más me gusta. El trabajo que hace en el escenario, animando al público, cantando, cómo tocas la guitarra, es el parecido que tienes”.

Por su parte, Jely Reátegui celebró el aplomo rockero del concursante y protagonizó un divertido momento al bromear sobre el parecido entre la voz natural del imitador y la de su compañero de mesa: “Eres rockero, bien plantado en el escenario; además, es una canción que has puesto a bailar a todo el mundo. El timbre puede mejorar sobre todo en los agudos. La voz hablada ha estado muy bien, tanto la de Pocho como la de Cachín”.

Finalmente, Ricardo Morán le recomendó dosificar la fuerza en su interpretación vocal y actoral para evitar caer en un estilo más agresivo del que caracteriza al vocalista peruano: “Eres bien percutivo, creo que podrías probar poniendo más peso, dejando de ser tan ligero y siendo más melódico, atacando menos. Puede sonar contradictorio, pero sí es más parecida la voz de Pocho y eso es lo que nos está faltando. En términos actorales, igual siento que falta relajar un poco. Estabas a punto de pasarte al punk y necesito que vuelvas al rock de los 80s”.

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