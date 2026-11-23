El reguetón romántico encendió la etapa de conciertos de Yo Soy gracias a Slavy y Mosvik, quienes subieron al escenario para imitar al icónico dúo “Rakim y Ken-Y” con el éxito “Down”. Acompañados por un magnífico juego de luces y un gran despliegue de producción, los participantes brindaron un espectáculo vibrante que hizo bailar a todo el público e incluso a la conductora Alicia Mercado, quien disfrutó al máximo cada instante del tema.

Tras finalizar el número, Maricarmen Marín recordó junto a la dupla que ambos ya habían pisado el programa años atrás siendo muy jóvenes, y no dudó en aplaudir su notable evolución: “Han hecho coreografía, muy melodiosa tu voz, muy parecido en el color en el timbre. Me he quedado sorprendida, muy buen trabajo, tienen mucho futuro, me gusta cómo trabajan en equipo”.

En la misma línea, Cachín felicitó la química y sincronía lograda entre ambos intérpretes tras su paso por los ensayos: “Están muy parecidos. Cada uno tiene una energía y un timbre de voz distinto. El gran trabajo que han hecho los profesores es volverlos una unidad (…) Están muy bien compenetrados, me ha encantado su presentación”.

Finalmente, Jely Reátegui cerró las devoluciones con un comentario cargado de humor y admiración por el altísimo nivel de semejanza alcanzado por el dúo: “La verdad que es un problema cuando vengan los originales a promocionar su nueva gira, su nuevo sencillo, es como complicado, digo hey como es que son los imitadores. Muy bien, felicitaciones a los dos”.

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