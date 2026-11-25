La música romántica en español dio inicio a una nueva gala de conciertos de Yo Soy de la mano de Giovanni Córdova, quien subió al escenario para interpretar a “Reyli Barba” con el recordado éxito “Así es la Vida”. Durante su actuación, el participante apostó por conquistar al jurado con una canción muy querida por el público peruano, recibiendo elogios por su registro y observaciones puntuales sobre su desenvolvimiento escénico.

Al término de su presentación, Jely Reátegui lo animó a soltarse sin temor sobre el escenario para darle mayor profundidad a su personaje: “Creo que el trabajo principal para hacer este personaje tiene que ver con que tienes que vencer tu roche. Empezar a oscurecer más la energía de este personaje (…) Al oscurecer más la energía, vas a darle más peso y eso se va evidenciar en la voz y en el timbre (…) Pero muy buena primera presentación”.

Por su parte, Amy Gutiérrez celebró la elección musical para abrir la noche y resaltó el parecido de su voz, aunque le sugirió cuidar sus gestos faciales: “Así es la vida, es una canción que está en el oído de todos los peruanos (…) Qué lindo que hayas podido abrir esta gala con esta canción (…) Hay que mejorar la relajación sobretodo en el rostro, porque he visto una maña que no sé si es del artista o es tuya (…) Hay que mejorar eso para que el personaje sea más parecido visualmente, porque con el oído, yo sí escucho a Reyli Barba”.

Finalmente, Cachín destacó la solidez de su registro vocal en los momentos más exigentes del tema, pero le advirtió sobre el ritmo de la segunda mitad de su show: “A nivel de performance, increíble, buena presentación, buen timbre, muy sólido los agudos y en general (…) De la mitad para el final, sí me pareció un poco monótono”.

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