El pop rock mexicano volvió a sonar en el escenario de Yo Soy de la mano de Giovanni Córdova, quien subió a la tarima para dar vida a “Reyli Barba” con el recordado tema “La Descarada”. Durante su actuación, el participante buscó convencer con su timbre vocal y disfrutó al máximo junto al público, que respondió con efusivos gritos, aunque el jurado le señaló importantes aspectos por corregir.

Al término de su presentación, Cachín celebró que el imitador haya dejado atrás los nervios y resaltó la auténtica reacción de los asistentes en el estudio: “Cuando tú te diviertes y no tienes tanto en la cabeza, tanto pensamiento negativo que te está poniendo incómodo, nosotros también nos divertimos. Has puesto a gritar al público, creo que ha sido una buena presentación. Eso es espontáneo, aquí no hay nadie que hace que la gente aplauda, no hay un cartel con aplausos”.

Por su parte, Jely Reátegui le pidió explorar una faceta emocional más profunda y soltar rigideces físicas para capturar la esencia del cantautor: “Creo que este personaje es todavía más oscuro, más misterioso, que tiene una cosita interna tratar de saber lo que está pasando con él. Trata de trabajar rompiendo esquemas corporales tuyos. Para poder integrar estas cosas que son más sutiles desde lo interno”.

Finalmente, Ricardo Morán lanzó una contundente observación sobre su falta de peso escénico y lo instó a asumir el rol estelar sobre el escenario: “Tengo la sensación que el principal se fue un ratito y uno de los coristas se adelantó para cubrir hueco y cantó una canción. No es así, tú eres el principal y tienes que transmitirlo y creértelo”.

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