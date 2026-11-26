La cumbia amazónica y el baile frenético se apoderaron del escenario de Yo Soy de la mano de Lesly Becorena, quien dio vida a “Ruth Karina” con el icónico tema “Sangre Caliente”. Acompañada por el elenco de baile, la imitadora lo entregó todo con una intrépida actitud y ejecutó la exigente coreografía característica de la cantante selvática.

Tras finalizar su presentación, Jely Reátegui celebró la entrega total de la participante y protagonizó un divertido momento al elogiarla: “Me ha encantado esta presentación. Como lo dijiste en el video, imitar es muy difícil, porque tienes que estar 100% en el canto y 100% en la actuación”. Al notar que debía haber dicho “50%”, Franco Cabrera intervino entre risas con un “¡Le ha metido el 200%!”, desatando los aplausos del set.

Por su parte, Cachín respaldó la calidad del espectáculo ofrecido en escena, aunque lanzó un peculiar comentario sobre su indumentaria: “Solo extrañé los taparrabos originales, más selvático el vestuario. Sí, es eso lo que me faltó. Pero nada, tu performance súper buena”.

En contraste, Ricardo Morán mantuvo un tono frío y directo al señalar problemas con el timbre y la aceleración en su interpretación vocal: “Creo que tienes que revisar por dónde estás llevando esa búsqueda de la delgadez, para que no se vuelva como si hubiera puesto 2x en la computadora y de repente toda la canción saliera más rápido”.

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