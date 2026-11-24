El ritmo de la tecnocumbia encendió la etapa de conciertos de Yo Soy gracias a Lesly Becorena, quien subió al escenario en la piel de “Ruth Karina” para interpretar el emblemático tema “Ven a Bailar”. Durante su actuación, la participante fue desplegando de manera progresiva la actitud escénica vibrante que caracteriza a la cantante selvática, aunque los miembros del jurado detectaron aspectos puntuales por pulir.

Al término de su presentación, Cachín analizó el desarrollo de su energía a lo largo de la canción y le sugirió administrar mejor su impulso: “Tu presentación fue de menos a más. Fue un poco tibia al comienzo, creo que debes dosificar, porque casi antes del final que ahí le metiste un poquito de punche, como que te desinflaste, te guardaste para rematar”.

En la misma línea, Jely Reátegui puso énfasis en la intención desde los primeros segundos y la animó a liberarse de la presión: “En los guapeos, hay que meterle más aire (…) Creo que ese mismo ‘rico’ del inicio determina cómo se canta toda la canción (…) Acerca de las expectativas y la presión que sientes detrás que te está abrumando. Si has elegido un personaje como Ruth Karina, justamente hay que trabajar en el disfrute y la gozadera (…) Creo que tienes toda la capacidad de hacerlo”.

Finalmente, Maricarmen Marín destacó su pasta artística y le explicó cómo equilibrar los matices propios de la intérprete original: “Toda su energía forma parte de su identidad (…) Tenía mucha dulzura pero mucha fuerza al mismo tiempo. La imitación transmite esa personalidad, hay que darle un poco más de identidad, tienes mucho talento. Se nota que tienes pasta de artista, simplemente es amoldarlo al personaje que has elegido”.

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