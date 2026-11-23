La alegría del repertorio infantil se apoderó de la etapa de conciertos de Yo Soy de la mano de Claudia Ramírez, quien subió al escenario en la piel de “Tatiana” para interpretar el recordado tema “Pelos”. Acompañada por un elenco de baile caracterizado, la participante regaló un vistoso espectáculo que se ganó el aplauso del jurado, aunque también recibió observaciones para seguir puliendo su desempeño.

Al finalizar su actuación, Cachín destacó su vitalidad y le señaló un detalle sobre la administración de su resistencia física: “Me ha encantado tu energía (…) Creo que has estado midiendo un poco de fuerza y de desgaste para poder cantar y no cansarte. Casi al final como que te faltó un poquito de aire, pero vas descubriendo cosas, es tu primera presentación”.

Por su parte, Maricarmen Marín elogió su expresividad facial y la animó a desplazarse con mayor seguridad por toda la escenografía: “Me ha gustado mucho tu participación (…) Que tus pasos sean más grandes, que no tengas temor (…) Te he sentido un poco contenida en eso, solo nos falta tener la seguridad de que puedes utilizar todo el espacio. Tienes mucha expresividad en los ojos igual que Tatiana (…) Lo estás logrando muy bien, solo utiliza esos detalles y adelante”.

Finalmente, Jely Reátegui protagonizó un divertido momento al referirse al grito del monstruo dentro de la canción, pidiéndole que sea menos tierna y se anime a rockear más en ese pasaje para reflejar con mayor fuerza el matiz alegre y juguetón característico de la cantante mexicana.

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