El rock británico y la nostalgia de Liverpool llegaron al escenario de Yo Soy de la mano de Sandro C., Max, Roberto y Sandro B., quienes se unieron para dar vida a la legendaria banda “The Beatles” con el clásico “She Loves You”. Durante su actuación, el cuarteto destacó por su sinergia musical y por saber regular su ímpetu escénico, aunque sus niveles de interacción provocaron opiniones divididas en la mesa.

Al término de su presentación, Cachín celebró el equilibrio energético del grupo y el acierto en sus voces conjuntas: “Por fin llegaron participantes que no están desbordados, están en su punto. Las armonías me parecieron que estuvieron muy bien. Nada, súper presentación, bien dosificado, felicitaciones”.

Por su parte, Jely Reátegui reconoció la experiencia de los músicos y la diferenciación de cada personaje, pero percibió tensión y les aconsejó potenciar la camaradería sobre la tarima: “Yo sí los he sentido un poco nerviosos (…) Están jugando con la energía que tiene esta banda. Pero me sigue faltando más disfrute, más chacota, más miradas entre ustedes, más comunicación. Lo que sí está muy bien es que las energías están diferenciadas (…) Ustedes tienen mucha cancha y eso se nota”.

En contraste, Ricardo Morán expresó su inconformidad con el espectáculo y señaló una evidente disparidad de intensidad entre uno de los miembros y el resto de la agrupación: “Yo no estoy tan contento con la presentación. En primer lugar, sí siento una distancia entre Sandro Campos y los demás. Están con energías un poco más ligeras que Sandro (…) Bájalo y trabaja en lo que dice Jely, en mirarse se van a ayudar”.

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