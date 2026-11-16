Si todavía no pudiste asistir a los castings, esta es tu última oportunidad. “Yo Soy” anuncia dos nuevas fechas, el 17 y el 18 de noviembre, para recibir a todos los participantes que sueñan con subir al escenario del programa y demostrar su talento.

El casting se realizará en la sede de Latina TV, ubicada en la Avenida San Felipe 968, Jesús María, y las puertas del canal estarán abiertas desde las 8:00 a.m. para recibir a todos los participantes. ¡Nos vemos, imitadores!