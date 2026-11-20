Diez competidores con diferentes personajes protagonizaron un intenso enfrentamiento en Yo Soy por un lugar en la próxima gala. La jornada reunió sobre el escenario a Ken Lee Chu como “Ed Sheeran”, Gleyscar Gocking como “Selena Quintanilla”, Angel Corpus como “Tiny Tim”, Guillermo Eyzaguirre como “David Summers”, Valentina Rivera como “Sabrina Carpenter”, Marco Valera como “Iván Cruz”, Maryann Che como “Hayley Williams”, Miguel Sanluis como “Juan Luis Guerra”, Andrea Cubas como “Amaia Montero” y Enrique Huerta como “Johnny Depp”.

Tras escuchar las diez presentaciones, el jurado evaluó cada detalle de las actuaciones y determinó que los imitadores de “Selena Quintanilla”, “David Summers”, “Amaia Montero” y “Johnny Depp” sean los elegidos para pasar a la siguiente etapa de la competencia.

¿Cómo les irá a los cuatro clasificados en su próxima gala? ¿Qué otros enfrentamientos sorprenderán en la competencia? ¡No te pierdas las nuevas emisiones de Yo Soy, de lunes a sábado por Latina!

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