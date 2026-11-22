El nivel artístico volvió a brillar en Yo Soy, donde cinco imitadores demostraron estar listos para pelear por un cupo oficial en la temporada de conciertos.

Tras sus respectivas presentaciones, obtuvieron el pase directo a la ronda final: Melody Higinio (Amy Winehouse), Bray Chávez (Luis Miguel), Francisco Meléndez (Chris Cornell) y Bastián Chávez (Cristian Castro).

A ellos se sumó la banda integrada por Sandro Campos, Sandro Berrocal, Roberto Berrocal y Gian Zapata (The Beatles), completando así un sólido grupo de clasificados que se jugarán el todo por el todo en la definición final.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 9:20 p.m!