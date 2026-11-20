Yo Soy Versus 2026: “Amy Winehouse”, “Miguel Abuelo” y más imitadores dan el salto a la siguiente fase
Diez competidores con diferentes personajes protagonizaron un intenso enfrentamiento en Yo Soy y seis lograron continuar en competencia. La noche reunió sobre el escenario a Jhonathan Cabrera como “Don Chezina”, Jairo Guevara como “Gustavo Cerati”, Melody Higinio como “Amy Winehouse”, Emanuel Zambrano como “Joey Montana”, Felix Centurión como “Jesús Adrián Romero”, Diego Saenz como “Miguel Abuelo”, José Luis Elías como “Eduardo Franco”, Gabriela Ore Lara como “Brunella Torpoco”, Diego Rivas como “Juan Diego Florez” y Kenneth Ocampo como “Christian Yaipén”.
Tras escuchar las diez presentaciones, el jurado evaluó cada detalle de las actuaciones y determinó que los imitadores de “Don Chezina”, “Amy Winehouse”, “Miguel Abuelo”, “Eduardo Franco”, “Brunella Torpoco” y “Juan Diego Florez” sean los elegidos para avanzar de instancia en la competencia.
¿Cómo les irá a los seis clasificados en su próxima gala? ¿Qué otros enfrentamientos sorprenderán en la competencia? ¡No te pierdas las nuevas emisiones de Yo Soy, de lunes a sábado por Latina!
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