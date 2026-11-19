El segundo grupo, conformado por diez competidores con diferentes personajes, protagonizó un intenso enfrentamiento en Yo Soy por un lugar en la siguiente etapa. La jornada reunió sobre el escenario a Michelle Campaña como “Marilyn Monroe”, Pedro Caycho como “Pocho Prieto”, Gonzalo Chabes como “Billy Joel”, Marlon Ugaz como “Bryan Arámbulo”, Alessandra Montoya como “Alicia Keys”, Victor Valente como “Eros Ramazzotti”, Marjory Herrera como “Avril Lavigne”, Carliz Flores como “Gloria Estefan”, Joaquín Rodríguez como “Julian Casablancas” y Sonny Dávila como “Christian Meier”.

Tras escuchar las diez presentaciones, el jurado pidió que los imitadores de “Billy Joel”, “Bryan Arámbulo” y “Gloria Estefan” dieran un paso adelante para comunicarles que no avanzarán de ronda, mientras que al resto de participantes se les dio la bienvenida a la siguiente etapa de la competencia.

¿Cómo les irá a los siete clasificados en su próxima gala? ¿Qué otros enfrentamientos sorprenderán en la competencia? ¡No te pierdas las nuevas emisiones de Yo Soy, de lunes a sábado por Latina!

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