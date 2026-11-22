El tercer grupo de la noche, conformado por diez imitadores de distintos personajes, protagonizó un intenso enfrentamiento en Yo Soy por un lugar en la próxima gala.

Finalmente, seis participantes celebraron su pase a la siguiente ronda: Daniela Díaz (Britney Spears), Mariana Campos (Nathy Peluso), Claudia Ramírez (Tatiana), Hugo Espinoza (Joaquín Sabina), Steven Jiménez (Víctor Manuelle) y Jean Pierre Rivera (Alex Turner).

Por su parte, Greyscar Pérez (Selena Quintanilla), Danitza Gutiérrez (Marina Yafac), Kiara Soto (Barbarita de Cuba) y Marvin Kallet (Chris Martin) no lograron convencer al jurado y tuvieron que decirle adiós al escenario.

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