En el último duelo de la noche, dos agrupaciones protagonizaron el último versus de la noche en Yo Soy y solo una logró asegurar su permanencia. Por un lado, los imitadores de “Bee Gees”, conformados por Axell Velázquez, Anthony Quispe y Luis Molocho, defendieron los clásicos falsetes del trío británico; mientras que el grupo tributo a “Airbag”, integrado por Paolo Lizárraga, Denilson Cruz y Marcelo Revilla, apostó por la fuerza del rock argentino en la mesa calificadora.

Ambas bandas desplegaron armonías vocales e instrumentalización en vivo sobre el escenario para convencer al jurado en esta decisiva ronda del programa.

Tras escuchar las dos presentaciones de la noche, el jurado evaluó cada detalle y determinó que la banda que imitó a “Airbag” avance a la siguiente ronda de la competencia.

¿Cómo le irá a los imitadores de “Airbag” en su próxima gala? ¿Qué otros enfrentamientos sorprenderán en la competencia? ¡No te pierdas las nuevas emisiones de Yo Soy, de lunes a sábado por Latina!

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