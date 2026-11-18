Tres imitadores del vocalista británico “Alex Turner” protagonizaron un reñido duelo musical en Yo Soy y solo uno logró asegurar su permanencia. El primer contendiente en salir a escena fue Jean Pierre Rivera, seguido del segundo competidor, Arturo Espinoza, mientras que el tercer imitador, Leo Choque, cerró la ronda frente a la mesa calificadora.

Los tres concursantes defendieron sobre el escenario su caracterización del líder de Arctic Monkeys, desplegando actitud, estilo y timbre vocal para convencer al jurado en esta decisiva etapa del programa.

Tras escuchar las tres presentaciones de la noche, el jurado evaluó cada detalle de las actuaciones y determinó que Jean Pierre Rivera sea el elegido para pasar a la siguiente ronda de la competencia.

¿Cómo le irá a Jean Pierre Rivera en su próxima gala interpretando a “Alex Turner”? ¿Qué otros enfrentamientos sorprenderán en la competencia? ¡No te pierdas las nuevas emisiones de Yo Soy, de lunes a sábado por Latina!

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