El tercer grupo, conformado por diez competidores con diferentes personajes, protagonizó un intenso enfrentamiento en Yo Soy por un cupo más en el programa. La jornada reunió sobre el escenario a Ender Briceño como “Nicky Jam”, Bastian Chávez como “Cristian Castro”, Daniela Díaz como “Britney Spears”, Jaril Ayala como “José Madero”, Osiris Rodríguez como “Princesita Mily”, Andy Rodríguez como “Daniel Santos”, Jhon Monsilla como “Prince Royce”, Diana Vera como “Myriam Hernández”, Paolo Sánchez como “Scott Stapp” y Missael Herrera como “Gloria Trevi”.

Tras escuchar las diez presentaciones, el jurado evaluó cada detalle de las actuaciones y determinó que los imitadores de “Cristian Castro”, “Britney Spears”, “Myriam Hernández”, “Scott Stapp” y “Gloria Trevi” sean los elegidos para pasar a la siguiente etapa de la competencia.

¿Cómo les irá a los cinco clasificados en su próxima gala? ¿Qué otros enfrentamientos sorprenderán en la competencia? ¡No te pierdas las nuevas emisiones de Yo Soy, de lunes a sábado por Latina!

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