Cuatro imitadores del recordado cantante mexicano “Javier Solís” protagonizaron un intenso duelo vocal en Yo Soy, pero ninguno logró seguir en carrera. El primer contendiente en salir a escena fue Carlos Flores, seguido del segundo competidor, Lucho Maguiña. Posteriormente, el tercer imitador, Carlos Buitrón, tomó la posta, mientras que el cuarto participante, Juan Carlos Ocanto, cerró la ronda frente a la mesa calificadora.

Los cuatro concursantes defendieron sobre el escenario su caracterización del “Rey del Bolero Ranchero”, buscando demostrar potencia y estilo en esta decisiva etapa del programa.

Tras escuchar las cuatro presentaciones de la noche, el jurado evaluó cada detalle de las actuaciones y determinó que ningún imitador es elegido para avanzar de ronda.

¿Quiénes serán los próximos participantes en asumir el reto del escenario? ¿Qué sorpresas traerán los siguientes enfrentamientos? ¡No te pierdas las nuevas emisiones de Yo Soy, de lunes a sábado por Latina!

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