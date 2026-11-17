Cuatro imitadoras de la cantautora española “Amaia Montero” vinieron a medirse en el noveno versus de la noche en Yo Soy y solo una logró seguir en competencia. La primera contendiente fue Andrea Cubas, seguida de la segunda participante, Carlys Montes. Luego tomó la posta la tercera competidora, Jhuliana Inga, y finalmente cerró el grupo la cuarta imitadora, Asiri Cristina.

Todas salieron al escenario para defender su caracterización de la recordada intérprete española “Amaia Montero” y buscar el respaldo del jurado en esta exigente ronda.

Tras escuchar las cuatro propuestas musicales de este extenso enfrentamiento, el jurado evaluó lo mostrado por cada una y determinó que Andrea Cubas fue la elegida para avanzar a la siguiente instancia de la competencia.

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