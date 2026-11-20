Ocho competidores con diferentes personajes protagonizaron un intenso enfrentamiento en Yo Soy por un lugar en la próxima gala. La jornada reunió sobre el escenario a Jhadir Fernández como “Alejandro Fernández”, Alejandra Llonque como “Dolores O’Riordan”, Vancoda Guzmán como “Laura Pausini”, Mariana Campos como “Nathy Peluso”, Carlos Alvan como “Raphael”, Albert Azaña como “Jungkook”, Hada Sánchez como “Gaby Zevallos” y Yorbin Ramírez como “Ricardo Arjona”.

Tras escuchar las ocho presentaciones, el jurado evaluó cada detalle de las actuaciones y decidió que los imitadores de “Dolores O’Riordan”, “Nathy Peluso” y “Gaby Zevallos” pasen a la siguiente ronda de la competencia.

¿Cómo les irá a las tres clasificadas en su próxima gala? ¿Qué otros enfrentamientos sorprenderán en la competencia? ¡No te pierdas las nuevas emisiones de Yo Soy, de lunes a sábado por Latina!

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