La competencia en Yo Soy inició con una contienda de género urbano en el primer versus de la noche. Dos participantes llegaron al escenario para medirse en un duelo directo interpretando a la estrella mundial del reguetón “Bad Bunny”.

El encargado de abrir la ronda fue Christopher Basanta, quien mostró una gran actitud escénica propia del artista. Acto seguido, Carlos Rey tomó el turno como el segundo contendiente, completando así el enfrentamiento de imitadores de la jornada.

Tras evaluar ambas actuaciones, el jurado Cachín tomó la palabra para felicitar a los dos imitadores por el nivel mostrado en sus presentaciones. Asimismo, señaló que el panel se tomaría un breve tiempo para decidir al ganador debido a la paridad del duelo.

Luego de la pausa para la deliberación, se dio a conocer el veredicto final: Carlos Rey fue el elegido para avanzar a la siguiente ronda.

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