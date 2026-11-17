Dos imitadores del cantante estadounidense “Billy Joel” llegaron al escenario para medirse en el cuarto versus de la noche en Yo Soy. El primero en presentarse fue John Mattos, quien abrió la competencia con su interpretación frente al jurado, seguido de su contrincante Gonzalo Cháves, quien completó el enfrentamiento con su talento para el canto.

Ambos participantes salieron al escenario con la intención de defender el personaje de “Billy Joel” y asegurar su permanencia en esta etapa de la competencia.

Tras escuchar las dos presentaciones de este cuarto duelo de la jornada, el jurado evaluó el desempeño de cada uno y determinó que Gonzalo Cháves es el participante que avanza a la siguiente ronda en el programa.

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