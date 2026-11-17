Dos imitadores del vocalista de la banda “Jarabe de Palo”, “Pau Donés”, vinieron a medirse en el cuarto versus de la noche en Yo Soy y solo uno logró seguir en competencia. El primero en presentarse fue Piero Vaccano, seguido de su contrincante Henry Joseph, quien completó este enfrentamiento frente al jurado.

Ambos contendientes realizaron su presentación en el escenario con el objetivo de caracterizar al recordado intérprete de “Jarabe de Palo” y asegurar su permanencia en esta etapa del programa.

Tras escuchar las dos presentaciones de este duelo, el jurado evaluó lo mostrado por cada uno y determinó que Piero Vaccano es el participante que avanzará de ronda en la competencia.

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